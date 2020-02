Tientallen bestelbussen gestolen en gestript

Publicatie: di 11 februari 2020 16.10 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft dinsdag het voorarrest verlengd van drie mannen uit Noordwolde en Twist (26, 39 en 64 jaar) die ervan worden verdacht dat ze op grote schaal bestelbussen hebben laten stelen, die vervolgens werden ‘omgekat’. De drie zouden lid zijn van motorclub No Surrender.

Op bestelling bestelbussen stelen

Na een melding in oktober 2018 via Meld Misdaad Anoniem, dat er in Wijnjewoude en Noordwolde gestolen auto-onderdelen werden verhandeld, startte de politie een uitgebreid onderzoek. De verdachten zijn in november vorig jaar aangehouden. Ze zouden op bestelling bedrijfsbussen hebben laten stelen, die vervolgens in loodsen in Steenwijk, Vledder en Noordwolde werden gestript.

75 diefstallen van voertuigen

De politie deed op verschillende locaties doorzoekingen, waarbij de complete voorraad van een autobedrijf in Steenwijk in beslag werd genomen. Volgens officier van justitie Leonie Lübbers is het onderzoek nog in volle gang. De officier sloot niet uit dat er nog meer verdachten aangehouden en gehoord zullen worden. Uiteindelijk zal het dossier zo’n 75 diefstallen van voertuigen bevatten. De officier verwacht dat de zaak niet eerder dan na de zomervakantie inhoudelijk behandeld zal kunnen worden.

Inhoudelijke behandeling op meerdere dagen

Omdat de zaak zo omvangrijk is, zal de inhoudelijke behandeling meerdere dagen in beslag nemen. Behalve een groot aantal zaken zal het dossier ook veel vorderingen van gedupeerden bevatten. Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie ook komen met een ontnemingsvordering, om het crimineel verdiende geld van de verdachten af te pakken.