MMA-vechter (39) sluit vriendin op in kruipruimte

Publicatie: di 11 februari 2020 15.50 uur

LEEUWARDEN - Tegen een Bakkeveenster (39), die begin september zijn vriendin tot twee keer toe in de kruipruimte van zijn woning heeft opgesloten, is dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden achttien maanden cel geëist. De Bakkeveenster had zijn vriendin in de kruipruimte onder zijn woning opgesloten om te voorkomen dat de politie haar verwondingen zou zien.

MMA-vechter

De man, volgens zijn vriendin een voormalig MMA-vechter (mixed martial arts), zou zijn partner geregeld hebben mishandeld. Hij zou de vrouw vaak de keel hebben dichtgeknepen tot ze het bewustzijn verloor. Meestal gebeurde dat als hij onder invloed was van alcohol en drugs. Hij was voorwaardelijk op vrije voeten en was bang dat hij terug naar de gevangenis zou moeten – en zijn woning kwijt zou raken – als de politie zou zien dat hij zijn vriendin had geslagen.

‘Kom me halen’

De zuster van de vriendin had de politie ingeschakeld nadat ze een alarmerend berichtje van haar zus had gekregen: ‘Haal me op, het gaat hier fout’. De politie nam de oproep van de zus serieus, maar trof de vriendin niet thuis aan. De verdachte had haar in de kruipruimte verstopt, ze durfde zich niet te verroeren. De volgende dag kreeg de zus een bericht via Facebook Messenger: ‘Hij heeft me in elkaar geslagen, kom me halen’.

Wondjes op de knuisten

De zus belde weer met de politie, maar opnieuw werd de vriendin niet in de woning aangetroffen. De verdachte moest wel mee naar het bureau. Op het moment dat hij werd aangehouden had hij wondjes op zijn knuisten. Uiteindelijk vonden de agenten ook de vriendin, op aangeven van de zus, in de kruipruimte. De vrouw was in shock en had een paar blauwe ogen. Ze zat met een opgevouwen dekbed in de kruipruimte die ongeveer 30 centimeter hoog was.

Noodknop van de politie

De vrouw zou later verklaren dat ze zich vernederd had gevoeld, ze was bang geweest dat ze de relatie niet zou overleven. Zelfs toen hij vast zat, zou de verdachte haar niet met rust hebben gelaten. Nadat hij de vrouw vanuit de gevangenis had gebeld, kreeg ze van de politie een soort noodknop, die ze moest gebruiken als de Bakkeveenster contact met haar zocht. De vrouw wil 3500 euro smartengeld van haar ex-vriend.

Voorlopige hechtenis geschorst

Die had verklaard dat de vrouw vrijwillig in de kruipruimte was gekropen. Dat ze verwondingen had kwam volgens hem doordat ze tot twee keer toe van de trap was gevallen. Op de dagvaarding van dinsdag stonden ook nog twee mishandelingen – van twee broers uit Joure-, vernieling van een ruit en belediging van politieagenten. Nadat hij in september was opgepakt, werd de voorlopige hechtenis toch geschorst, zodat de Bakkeveenster naar een verslavingskliniek in Beilen kon.

Geschorste hechtenis opheffen

Daar is hij weggestuurd vanwege een meningsverschil over de behandeling. Hij was dinsdag niet naar de rechtbank gekomen, volgens zijn raadsman omdat hij bang is dat hij weer vast komt te zitten. Een angst die niet ongegrond was: omdat hij de schorsingsvoorwaarden heeft overtreden, verzocht de officier van justitie de rechtbank om de geschorste hechtenis met onmiddellijke ingang op te heffen. De man is vaker veroordeeld voor geweldzaken, ook voor mishandeling van een partner.

De rechtbank doet op 25 februari uitspraak.