Verdachten appten over ombouwen gaspistool

Publicatie: ma 10 februari 2020 16.00 uur

LEEUWARDEN - In januari vorig jaar vond de politie bij een 22-jarige Gytsjerker een paar wapens en drugs. De man moest zich maandag voor de rechter verantwoorden. De politie was via een tipgever bij de Gytsjerker, toen nog woonachtig in Surhuisterveen, terechtgekomen. Toen de politie bij de man aan de deur kwam, overhandigde hij een gaspistool. Dat werd aan de tipgever getoond, die zei dat het niet hetzelfde wapen was wat hij had gezien.

Wapen en knalpatronen

En dus kreeg de verdachte de politie nogmaals op bezoek, ditmaal voor een huiszoeking. De politie vond het wapen, knalpatronen en, onder het bed van de verdachte, een kleine hoeveelheid verdovende middelen: speed en xtc. De man zei tegen politierechter Marc Brinksma dat hij de wapens in Duitsland had gekocht. ‘Ik vind wapens interessant als hobby’, zei de Gytsjerker.

Schietvereniging

‘Dan moet je eigenlijk lid worden van een schietvereniging’, reageerde de rechter. Gaspistolen worden geregeld ‘omgebouwd’ tot wapens waarmee daadwerkelijk geschoten kan worden. In de telefoon van de Gytsjerker vond de politie app-gesprekken over datzelfde onderwerp. De man had berichten uitgewisseld met een 24-jarige inwoner van Houtigehage. De politie nam ook bij hem een kijkje.

Gaspistool en stroomstootwapen

Ook de Houtigehaagster bleek een gaspistool en een stroomstootwapen te hebben. De appjes gingen ook over de handel in stroomstootwapens. De Gytsjerker zei dat hijzich niet meer bezighoudt met wapens. ‘Daar heb ik geen tijd meer voor’. Over de drugs die onder zijn bed werden gevonden zei hij dat was vergeten dat hij ze had. ‘Ik gebruikte ze verder niet en ik handelde er niet in’.

Doorgeladen gaspistool

Het was opvallend vond officier van justitie Riemke van der Zee dat beide mannen, ook de Houtigehaagster moest zich maandag bij de rechter melden, nauwelijks bekend waren bij Justitie en politie. ‘Je komt dan wel meteen binnen met dit soort feiten’, aldus Van der Zee. Volgens de officier lag het gaspistool doorgeladen op het nachtkastje van de Gytsjerker. Bij de drugs zaten ook een weegschaal en plastic zakjes, spullen die dealers gebruiken om drugs af te wegen.

Alarmpistool toegestaan

Brinksma veroordeelde de man tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier weken. De Houtigehaagster, die niet naar de zitting was gekomen, kreeg een ‘kale’ werkstraf van 60 uur. Hij had tegen de politie gezegd dat hij dacht dat een alarmpistool wel was toegestaan.