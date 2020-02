Sluiting drugspand in Buitenpost na drugshandel

Publicatie: ma 10 februari 2020 15.20 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer heeft maandag een woning aan de Kerkstraat in Buitenpost gesloten. De woning is voor een periode van vier maanden gesloten wegens de handel van harddrugs vanuit de woning.

De 47-jarige bewoner werd op 17 januari 2020 door de politie aangehouden in de woning. Het huis werd doorzocht en de verdachte zit in voorlopige hechtenis. In het huis werden grote hoeveelheden amfetamine gevonden. "Handel in drugs veroorzaakt vaak overlast en onveilige situaties voor de omgeving. Dit accepteren we niet in onze dorpen", aldus burgemeester Brouwer.

De regels voor het drugsbeleid zijn in 2018 aangescherpt door de burgemeesters in Noordoost Friesland. Met het nieuwe beleid heeft een burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel.