Dokkumer bemoeit zich met burenruzie: boete

Publicatie: ma 10 februari 2020 14.55 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige Dokkumer die zich met een burenruzie bemoeide, is maandag door de politierechter veroordeeld tot een geldboete. De man was volgens eigen zeggen op 19 september een 71-jarige kennis te hulp geschoten. De bejaarde man zou uit angst voor een buurman niet naar huis hebben durven gaan. De verdachte zei dat hij er naar toe was gegaan om de boel te sussen.

Klappen uitgedeeld

Volgens hem was een van de buren dreigend op hem af gekomen. De man zou een mes uit huis hebben gehaald en tegen de Dokkumer hebben gezegd dat hij ‘eraan’ zou gaan. Toen had de verdachte een paar klappen uitgedeeld. De Dokkumer vond dat hij zichzelf had verdedigd. ‘Hij kwam dreigend op me af’, zei hij.

Ruzie om een kat

Het slachtoffer diende een forse schadevergoeding in: 450 euro voor gemiste werkdagen en 2200 euro smartengeld. De rechter oordeelde dat de vordering onvoldoende onderbouwd was en wees hem af. De Dokkumer kreeg voor mishandeling een boete van 300 euro plus 300 voorwaardelijk, proeftijd twee jaar. Een ruzie om een kat die bij iemand in de tuin had gezeten, zou de oorzaak van de burenruzie zijn geweest.