Politie nodigt u uit voor een 'Coppie' koffie

Publicatie: ma 10 februari 2020 11.54 uur

KOLLUM - Op maandag 10 februari en dinsdag 11 februari komt de politie met de Sociale media truck naar Kollum. De Sociale media truck staat deze dagen op het terrein van de Campus aan de Gerrit Bleekerstraat te Kollum.

Op maandag gaat de politie in gesprek met de leerlingen van klas 1 en 2 van het Lauwerscollege. Zij krijgen les in de media truck en tijdens deze lessen zullen wij met de leerlingen in gesprek gaan over sexting, pesten en verboden wapenbezit.

Op dinsdag 11 februari nodigt de politie u uit om tussen 10.00 uur en 11.45 uur en 13.00 en 14.30 uur met agenten in gesprek te gaan onder het genot van een 'Coppie' koffie. Dit kan op twee locaties. De eerste locatie is bij de Sociale media truck op het terrein van de campus. De politie Tuk Tuk, afkomstig uit Eindhoven, kunt u bekijken in de Foodcorner van de Jumbo Supermarkt aan de Mr Andreaestraat te Kollum. Met dank aan de Jumbo supermarkt kun u hier droog en warm een 'Coppie' koffie met de politie drinken. "Wij gaan graag met u in gesprek over allerlei zaken die u bezighouden in de wijk." aldus de politie.