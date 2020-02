Boom valt over weg, auto beschadigd

Publicatie: ma 10 februari 2020 11.20 uur

STROOBOS - Aan het Hoendiep N.Z. in Stroobos is maandagochtend een boom over de weg gevallen. De paardenkastanje viel over de weg en raakte hierbij ook nog een bestelbus die beschadigd raakte.

De brandweer is om 9.55 uur opgeroepen om de boom te verwijderen en de weg weer vrij te maken voor het verkeer.

FOTONIEUWS