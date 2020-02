Veerdam Holwerd stroomt vol water

Publicatie: ma 10 februari 2020 11.05 uur

HOLWERD - De veerdam bij Holwerd stroomde maandagochtend vol met water. Om acht uur werd de dam afgesloten, rond half elf wordt het hoogste punt verwacht.

Het water stroomt inmiddels bijna overal over de weg. De passagiers van de boot die rond negen uur aankwam mochten de veerdam nog verlaten. Inmiddels is dit niet meer mogelijk. Ameland is op dit moment even onbereikbaar geworden.

