Boom valt op weg bij Talant in Drachten

Publicatie: zo 09 februari 2020 22.06 uur

DRACHTEN - Een boom is zondagavond omgewaaid bij Talant De Wouden in Drachten. De brandweer is om 21.43 uur gealarmeerd om de boom te verwijderen.

Een begeleider van Talant reed er net langs toen de boom omwaaide. Er raakte niemand gewond. De gemeente is ook met een hoogwerker ter plaatse gekomen omdat er meerdere bomen op 'omvallen' staan.

