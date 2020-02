Boom over de weg Grytmanswei Niawier

Publicatie: zo 09 februari 2020 22.01 uur

NIAWIER - Zondagavond lag er op de Grytmanswei in Niawier een boom gedeeltelijk over de weg, doordat deze was omgewaaid.

Een inwoner van Niawier die met zijn hond een blokje om was is naar huis gegaan om een zaag op te halen en na enig zaagwerk was de weg weer vrij van overhangende takken.

De gemeente is geïnformeerd en dit slachtoffer van de harde wind komt op de lijst van op te ruimen bomen.