Gaslekkage door omgewaaide boom in SuwÃ¢ld

Gaslekkage door omgewaaide boom in Suwâld

Publicatie: zo 09 februari 2020 17.42 uur

SUWâLD - Op de Suderein in Suwâld is zondagmiddag een grote boom omgewaaid. Doordat een flink deel van de grond meekwam omhoog werd tevens een gasleiding in de grond geraakt. Er ontstond een gaslekkage.

De brandweer van Burgum werd om 17.03 uur gealarmeerd om ter plaatse te komen.

