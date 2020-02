Boom valt op auto Nesserwei Ternaard

Publicatie: zo 09 februari 2020 15.39 uur

TERNAARD - Zondagmiddag is op de Nesserwei bij Ternaard tijdens de storm een boom omgewaaid en boven op een auto terecht gekomen.

De bewoner was net thuis gekomen en had zijn auto op de oprit geparkeerd en zou deze na het eten onder de carport zetten. Echter tijdens het eten hoorde hij een enorm gekraak en zag tot zijn grote schrik dat een boom was omgewaaid en op zijn auto terecht was gekomen.

FOTONIEUWS