Dakleer van woning gewaaid in Ternaard

Publicatie: zo 09 februari 2020 13.22 uur

TERNAARD - Een deel van het dak van een woning in Ternaard is zondag door de storm eraf gewaaid. De lokale brandweer werd om 13.10 uur gealarmeerd om langs te komen bij de woning aan de Stasjonswei in Ternaard.

Een groot deel van het dakleer bleek van het huis te zijn gewaaid. De hoogwerker van Dokkum is eveneens opgeroepen om bij de woning te komen. Een deel van het dakleer hing nog vast op het dak. De auto van de bewoner werd door het afgewaaide dak beschadigd.

De hoogwerker uit Dokkum is wel ter plaatse gekomen maar hoefde niet ingezet te worden. De brandweerlieden hebben het dak tijdelijk dicht gemaakt door deze te voorzien van plastic kleden.

FOTONIEUWS