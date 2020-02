Broers Van der Ploeg Koninklijk onderscheiden

Publicatie: za 08 februari 2020 21.20 uur

DAMWâLD - Zaterdagavond zijn brandweermannen Peter en Jan Jouke van der Ploeg tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Koninklijk onderscheiden.

Beide broers kregen uit handen van burgemeester Klaas Agricola onder toeziend oog van collega's en familie de versierselen opgespeld.

Het mag gerust bijzonder worden genoemd, twee broers die beiden werkzaam zijn bij hetzelfde brandweerkorps. Zij traden destijds beiden in de voetsporen van heit Anne van der Ploeg die eveneens lid van de brandweer was.

Peter van der Ploeg is op 1 juni 1994 in dienst van de brandweer in Damwâld gekomen. Per 1 juni 2019 was Peter 25 jaar in dienst van de brandweer. Hiervoor kreeg hij tijdens de korpsavond ook nog een oorkonde uitgereikt. Tot januari 2019 hij de functie van ploegleider binnen het Damwâldster brandweerkorps. Tijdens de brandweerwedstrijden en de rally van Dokkum wordt Peter van der Ploeg altijd als ‘bloedfanatiek’ omschreven.

Jan Jouke van der Ploeg kwam op 1 april 1998 in dienst van het Damwâldster brandweerkorps. Hij was actief als ploegleider binnen het korps en daarnaast was hij ook chauffeur van de tankautospuit. Het ploegleiderschap nam Jan Jouke vorig jaar over van broer Peter. Jan Jouke is een groot promotor van het wekelijkse sportuurtje van het brandweerkorps.

