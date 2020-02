KNMI: code oranje zondag van kracht

Publicatie: za 08 februari 2020 15.02 uur

BURGUM - Zondag krijgt het hele land vanaf de ochtend en eerste helft van de middag met zware windstoten van 75-100 km/u te maken vanwege storm Ciara. Code Oranje is afgekondigd voor heel Nederland.

Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en komen er in het noordwesten zeer zware windstoten van 100-120 km/u voor. Verder landinwaarts zijn pas in de avond zeer zware windstoten van 100-120 km/u mogelijk, vooral tijdens de passage van een lijn met actieve buien. Voor deze zeer zware windstoten is code oranje van kracht. De windrichting is zuidwest en draait in de loop van de avond naar west.