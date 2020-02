Auto op de kop in sloot bij Buitenpost

Publicatie: za 08 februari 2020 12.19 uur

BUITENPOST - Een automobilist is zaterdag met zijn auto op de kop in de sloot beland bij Buitenpost. Het ongeval vond even voor 12.00 uur plaats langs de Lauwersmeerweg.

Zowel de politie als een ambulance kwam ter plaatse. De bestuurder is door het ambulancepersoneel onderzocht en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

