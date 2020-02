Uniek Scholencomplex S(B)O komt naar Leisurestrook

Publicatie: za 08 februari 2020 11.03 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland krijgt in Drachten een uniek concept voor een scholencomplex. Er wordt een scholencomplex voor het cluster Speciaal (Basis) Onderwijs (S(B)O) gerealiseerd waarbij scholen voor speciaal onderwijs die aan nieuwbouw toe zijn onder één dak komen.

Nooit eerder is er in Nederland zo een uniek concept gerealiseerd. De locatie voor deze school in Drachten staat nog ter discussie, maar het college van B&W van Smallingerland stelt de raad voor te kiezen voor de zogenoemde Leisurestrook, Noorderhogeweg bij de oprit van de Wâldwei N31 (Emmen-Leeuwarden). Een andere geschikt te maken locatie ligt iets verder in de wijk Vrijburgh.

De zogenoemde Leisurestrook biedt verkeerskundig de veiligste locatie, had het breedste draagvlak bij inwoners en de scholen kunnen zich er ook in vinden. Gemiddeld gaat het om 180 medewerkers en 750 leerlingen, die of met eigen auto komen of gebracht worden door leerling vervoerbusjes of verzorgers en dat twee keer op een dag. De in- en uitrit van de scholen gaat via de Noorderhogeweg en niet via de woonwijk. Zo ligt de school wel in de wijk maar hoeft het verkeer niet via de wijk.

Hoe het scholencomplex er uiteindelijk uit komt te zien daar worden nog diverse gesprekken over gevoerd. Het is een scholencomplex voor Speciaal (Basis) Onderwijs, dat betekent dat er ook speciale voorzieningen, zoals een therapie bad en een sporthal, moeten komen voor deze doelgroep. Vanuit dit unieke concept kunnen alle scholen efficiënt gebruik maken van die voorzieningen.