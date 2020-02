Zondag zuidwesterstorm met zware windstoten

Publicatie: vr 07 februari 2020 16.24 uur

LEEUWARDEN - Zondag gaat het stormen. De zuidwestenwind zal zorgen voor zware windstoten tot zo'n 120 km/u. Zondagavond en -nacht trekt een buiengebied over het land en is ook in het binnenland kans op zeer zware windstoten van beduidend meer dan 100 km/u.

Het Wetterskip Fryslân laat weten dat er maatregelen zijn genomen om hoog water te voorkomen. De sluizen bij Goingarijp en Broek worden zatermiddag gesloten om hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. Daarnaast stromen de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp zoveel mogelijk water af om de waterstand op de Friese boezem preventief te verlagen. "Zo kunnen we volgende week meer regenwater in de boezem opvangen. Ook het Hooglandgemaal zetten we volgende week in voor waterafvoer naar het IJsselmeer." aldus het Wetterskip.

De storm heeft de naam Ciara gekregen. De storm zal het meest actief zijn langs de kust. Daarbij zijn op de Wadden, in grote delen van Noord-Holland en Friesland, in het westen van Zeeland en Zuid-Holland en in de noordwestelijke helft van Groningen zeer zware windstoten mogelijk van 100-120 km/uur. In het zuiden, midden en oosten van het land is sprake van zware windstoten van 75-100 km/uur.

Maandag blijft het ook overdag onstuimig en ook dinsdag is dit nog het geval. De kustgebieden houden gedurende beide dagen kans op zware windstoten tot circa 80 km/uur.