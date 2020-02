Celstraf voor verkrachting op Ameland

Publicatie: vr 07 februari 2020 14.58 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige uit Slowakije afkomstige man is wegens verkrachting door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 26 maanden cel. De Slowaak heeft in de nacht van 31 mei vorig jaar op Ameland een 24-jarige vrouw in een droge sloot verkracht. De verdachte, werkzaam bij een fietsverhuurder op het eiland, had aangeboden het slachtoffer, na een bezoek aan discotheek de Swinging Mill in Nes, naar huis te brengen.

Verkracht in droge sloot

De vrouw verbleef op een camping. Ze was nog maar een paar dagen op het eiland en kende de weg nog niet goed. Ze deed seizoenswerk in de horeca. Onderweg sleurde de verdachte de vrouw van de fiets en duwde haar in een droge sloot waar hij haar verkrachtte. De vrouw schreeuwde en gilde en verzette zich uit alle macht.

DNA-spoor

De verdachte liet haar achter, ze werd gevonden door een collega en een politiepatrouille. De verdachte had in eerste instantie tegen de politie gezegd dat hij zich niets kon herinneren. Toen hij te horen kreeg dat er DNA – sperma – van hem op het lichaam van het slachtoffer was aangetroffen, beweerde hij dat er sprake was geweest van ‘spontane’ en vrijwillige seks. De rechtbank vond zijn verklaring niet geloofwaardig.

Slachtoffer getraumatiseerd

De verklaringen van het slachtoffer waren volgens de rechtbank ‘betrouwbaar en geloofwaardig’. Ook het letsel van zowel de vrouw als de verdachte paste bij haar verhaal, vonden de rechters. De vrouw is ernstig getraumatiseerd geraakt door de verkrachting. Ze ondervindt nog altijd de gevolgen en is onder behandeling van een psycholoog. De Slowaak moet haar 5000 euro smartengeld betalen en nog eens ruim 11.000 euro, onder meer omdat ze studievertraging heeft opgelopen.