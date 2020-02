Boze klant steelt kluis van autoverhuurbedrijf

Publicatie: vr 07 februari 2020 12.45 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Drachtster die vond dat hij onheus was behandeld door een autoverhuurbedrijf, bleek verantwoordelijk te zijn voor een inbraak bij hetzelfde bedrijf. De man werd vrijdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De inbraak was in de nacht van 22 september, bij het autobedrijf aan de Hemmen in Drachten.

50 reservesleutels

De inbrekers waren behoorlijk tekeer gegaan: een glazen toegangsdeur was met een hamer ingeslagen en in het kantoor was enorm veel schade aangericht. De inbrekers waren er vandoor gegaan met de kluis. Een behoorlijke strop voor de eigenaar van het bedrijf: in de kluis lagen meer dan 50 reservesleutels van de huurauto's die hij had staan.

Herkenbaar in beeld

De inbrekers waren wel gefilmd: eerst hadden ze nog hun gezicht bedekt, maar nadat ze de kluis hadden gevonden was in elk geval één van de mannen herkenbaar in beeld. De politie herkende de verdachte, ook de eigenaar van het bedrijf zag dat hij de man eerder had gezien. De Drachtster had een paar dagen voor de inbraak een auto gehuurd. Hij was kwaad omdat hij een deel van de borgsom niet terug had gekregen.

'De jackpot'

"Ik krijg je nog wel", had hij tegen de eigenaar gezegd. De verdachte dacht toen hij de kluis optilde dat het 'de jackpot' in handen had, omdat de kluis zo zwaar was. Er zat 320 euro aan contanten in de kluis, een telefoon en 52 autosleutels. Om alle sporen uit te wissen had de Drachtster de kluis bij Burgum in het kanaal gegooid, inclusief de telefoon en de kleren die hij aanhad tijdens de inbraak. De autosleutels had hij thuis in de koelkast bewaard.

Schade betalen

Er waren twee inbrekers, maar de Drachtster wilde niet zeggen wie die nacht bij hem was. De man was tot aan de inbraak nog niet eerder voor soortgelijke feiten met Justitie in aanraking geweest. Hij woonde destijds in een caravan. Behalve dat hij een werkstraf kreeg, bepaalde de rechter ook dat de Drachtster de schade moet betalen: in totaal bijna 4300 euro.

Op 1 oktober werd de kluis in het Prinses Margrietkanaal gevonden door magneetvissers. Bekijk hier de video die destijds werd gemaakt.