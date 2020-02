Profiteer van een goedkoop abonnement op het AD

Publicatie: vr 07 februari 2020 12.15 uur

LEEUWARDEN - Iedere ochtend de krant lezen: het werkt ontspannender dan je denkt. De ochtend beginnen met een goede krant zorgt er niet alleen voor dat je rustig wakker kunt worden. Je bent ook op de hoogte van al het nieuws uit binnen- en buitenland. Ook op het gebied van sport en entertainment ben je verzekerd van het laatste nieuws. Bij Krantaanbiedingen.nl vind je heel veel goedkope abonnementen op allerlei kranten in Nederland. Zo kun je hier ook een abonnement afsluiten op het AD, ook bekend als het Algemeen Dagblad. Deze landelijke dagkrant is al jaren een begrip en is niet meer weg te denken uit de krantenwereld.

Een waardevolle toevoeging aan je ochtendritueel

Het Algemeen Dagblad is naar eigen zeggen een populair, betrouwbaar en onafhankelijk ochtendblad met een vaste oplage. De krant beslaat dagelijks nieuws uit binnen- en buitenland. Ook kun je met enige regelmaat verdiepende artikelen vinden op belangrijke nieuwsfeiten. Daarnaast vind je ook iedere dag een uitgebreid sportkatern in de krant. Dit katern beslaat vooral nieuws uit de voetbalwereld, maar ook andere sporten komen aan bod. Wanneer je een sportliefhebber bent is het AD zeker een toevoeging aan je ochtend.

Vijf redenen om een abonnement te nemen

Waarom zou je een abonnement van het AD aanschaffen? Daar zijn verschillende redenen voor:

Je blijft altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Je vindt veel opbouwende en verdiepende artikelen in het AD om je kennis over bepaalde gebeurtenissen te vergroten

Je blijft op de hoogte van belangrijke sportevenementen maar ook van entertainment

Je kunt gemakkelijk een betaalbaar abonnement afsluiten via Krantaanbiedingen.nl

Op zaterdag zit er een magazine bij de krant met veel interessante en herkenbare onderwerpen

De abonnementen bij het AD

Er zijn verschillende aanbiedingen bij het AD. Zo kun je kiezen voor een AD Jaarabonnement, een Zaterdag PLUS abonnement en een Digitaal abonnement. Hoeveel kosten deze abonnementen en wat krijg je voor je geld? Hieronder vind je een overzicht van je mogelijkheden bij het Algemeen Dagblad.

AD Jaarabonnement aanbieding

Wil je dagelijks op de hoogte blijven van het nieuws? Dan kun je kiezen voor een AD Jaarabonnement. Je krijgt de krant van maandag tot zaterdag op de mat, en dat betekent een week lang altijd het laatste nieuws lezen. Daarnaast kun je ook genieten van de extra's, zoals de dagelijkse sportkrant, de Sportwereld, en een interessant magazine op zaterdag. De krant 12 maanden lang door de bus krijgen, ook met digitale toegang? Dan betaal je 6 euro per week. Je profiteer van maar liefst 54% korting.

Zaterdag PLUS abonnement

Je kunt ook kiezen voor een Zaterdag PLUS abonnement. Ook hierbij profiteer je van een flinke aanbieding. Normaal gesproken betaal je 7,60 euro voor een zaterdagkrant. Met de aanbieding op Krantaanbieding.nl krijg je de krant voor 3,75 euro door de bus. Wat dacht je ervan om je zaterdag goed te beginnen met een dikke krant? Naast het gewone nieuws profiteer je ook van een leuk, verrassend en verdiepend magazine. Betaal een jaar lang 41% minder voor je abonnement.

Digitaal abonnement op het Algemeen Dagblad

Een geheel digitaal abonnement is ook een optie. Je kunt de krant dan een jaar lang dagelijks lezen via je smartphone, een tablet, laptop of pc. Ideaal wanneer je geen tijd hebt om thuis de krant te lezen maar in het openbaar vervoer toch graag iets te lezen wilt hebben. Daarnaast verspil je ook geen papier! Voor 3 euro per week lees jij de krant alleen digitaal.

Eerst proberen? Kies voor het AD proefabonnement

Weet je niet of het AD de krant voor jou is? Dan hoef je niet direct een jaarabonnement af te sluiten. Probeer dan eerst een proefabonnement. Dit houdt in dat je vier weken lang het AD in huis krijgt voor maar 4 euro. Dat betekent 1 euro per week! Na deze vier weken stopt het abonnement automatisch. In deze periode kun je optimaal van de krant genieten en bepalen of het iets voor jou is.