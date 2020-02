Meevaller 7.4 miljoen euro T-diel is definitief

Publicatie: do 06 februari 2020 16.54 uur

BURGUM - Goed nieuws voor Tytsjerksteradiel. De gemeente kan eenmalig een voordeel van 7.4 miljoen euro bijschrijven op de rekening. Het gaat over de uitkomst van een rechtszaak over de precariobelasting die Liander had aangespannen. De meevaller werd eerder al bekendgemaakt.

Liander heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot cassatieberoep bij de Hoge Raad. Dit betekent dat de uitspraak deze week definitief is geworden. De uitspraak heeft voor de gemeente positieve financiële consequenties voor de jaarrekening van 2019.

Het Hof stelde de gemeente in het gelijk in de zaak over de precariobelasting die Liander had aangespannen. Eerder al stelde de rechtbank de gemeente in het gelijk. Liander was het er niet mee eens dat Tytsjerksteradiel belasting heft over kabels en leidingen. De uitspraak betekent dat dat de opgelegde aanslag (grondslag) volledig overeind blijft.