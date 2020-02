Bestuurder: 'speed' was medicijn voor ADHD

Publicatie: do 06 februari 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (34) die op 19 juni betrokken was bij een verkeersongeval was onder invloed van speed en alcohol. Dat was althans de conclusie van het Openbaar Ministerie (OM) dat de Drachtster dagvaardde voor de zitting van de politierechter. De Drachtster bestreed donderdag dat hij amfetamine (speed) had gehad, de stof die in zijn lijf was aangetroffen is een geneesmiddel dat hij slikt voor zijn ADHD.

Ritalin

Het stofje waar het om gaat is methylfenidaat, een stimulerend medicijn, dat de aandacht en stemming verbetert. Het middel wordt onder meer onder de naam Ritalin op de markt gebracht. Het lijkt op amfetamine, maar heeft een andere chemische structuur. Er zou momenteel al een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat liggen – van onder andere de gezamenlijke apothekers – om het deelnemen aan het verkeer met dergelijke geneesmiddelen te versoepelen. De minister heeft eind vorig jaar al de regels rondom rijden met zogenoemde psychostimulantia (onder meer gebruikt voor mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom, MS en autisme) versoepeld.

Zwaar gestraft

Ondertussen is de Drachtster zwaar gestraft: hij is zijn rijbewijs kwijt, dat ligt bij het CBR. En hij heeft al 1200 euro moeten betalen voor een onderzoek. Als hij door de rechter wordt veroordeeld, heeft hij twee strafpunten achter zijn naam staan en moet hij opnieuw lesrijden en rijexamen doen. De man had alcohol gehad voor hij in de auto stapte: er werd 0,45 promille gemeten. Normaal gesproken is dat geen strafbare hoeveelheid, maar als er sprake is van ‘combigebruik’ – drugs en alcohol – dan is het wel strafbaar.

Geen schuld

Zelf vond de Drachtster dat hij geen schuld had aan de aanrijding. De andere automobilist die bij de botsing betrokken was zou zijn Golf in de zijkant hebben geramd terwijl hij van rechts kwam en voorrang had. Dat de politie constateerde dat hij na de botsing onrustig was en ‘wijdopen ogen’ had, was volgens hem geen wonder. ‘Dat was van de schrik, ik was net geramd in de flank. Mijn auto was 360 graden gedraaid’.

Geen uitspraak

Ondertussen deed rechter Bauke Jansen donderdag nog geen uitspraak in zijn zaak. Vlak voor de zaak van de Drachtster had de rechter een soortgelijk geval behandeld. In die zaak had de advocaat niet-ontvankelijkheid van het OM bepleit. Jansen: ‘Ik wil alles nog eens even op een rijtje zetten’. Het vonnis volgt over twee weken.