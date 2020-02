Speelautomatenhal in uitgaansgebied Drachten mag

DRACHTEN - Speelautomatenhallen mogen in Smallingerland niet in de buurt van scholen, maar wel in het uitgaansgebied van Drachten worden gevestigd. Een motie van die strekking, die door ELP, D66 en Smallingerlands Belang werd ingediend, vond steun bij de meeste raadsleden. De kans op gokverslaving is het grootst bij jongeren en dan met name mbo-leerlingen. Gokhallen moeten ook minimaal 250 meter van sporthallen en jongerencentra staan.

Het nieuwe speelautomatenbeleid in de gemeente Smallingerland werd enthousiast ontvangen. "Eindelijk", verzuchtte Douwe van Dongen (ELP), "Een speelhal brengt diversiteit in het uitgaanscentrum en hoogwaardig amusement." De drie partijen wilden de duur van een vergunning verlengen van tien tot vijftien jaar, maar daar is de meerderheid in de gemeenteraad nog niet aan toe. Een motie van die strekking haalde het niet. Reden van verlenging is dat uitbaters van speelhallen dan meer tijd hebben om hun soms forse investeringen terug te verdienen.

ChristenUnie is faliekant tegen de komst van een gokhal. Niet alleen zou de vorm van vermaak criminaliteit kunnen aantrekken, maar ook gokverslaving ligt op de loer. Het aantal mensen in de schuldhulpverlening hoeft niet verder te groeien, betoogde CU-woordvoerder Sebastiaan Roelofs. Hij kreeg bijval uit de hoek van het CDA.

Burgemeester Jan Rijpstra haalde aan dat de controle op leeftijd in speelautomatenhallen streng is. De minimumleeftijd bedraagt 21 jaar. Tegelijkertijd wordt streng gecontroleerd. "Als een overtreding wordt geconstateerd, dan raakt een exploitant zijn vergunning kwijt", vertelde hij. De keus voor een gokhal in Drachten is volgens hem beter dan dat mensen elders gaan spelen. "Je houdt er dan beter zicht op."