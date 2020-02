Inbraak in woning in De Westereen

06 februari 2020

DE WESTEREEN - In een vrijstaande woning aan de Foarstrjitte in De Westereen is deze week ingebroken. De inbraak vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan.

Het is in elk geval de vierde inbraak deze maand in de regio. Eerder werd er ingebroken in Buitenpost (1 februari), Dokkum (3 februari) en Ureterp (1 februari).