'Verkenning' Smallingerland moet zorgvuldig

Publicatie: do 06 februari 2020 10.24 uur

DRACHTEN - Nadat Ton Baas eind januari de opdracht heeft gekregen om een verkenning te doen naar de ontstane situatie in de gemeente Smallingerland, heeft hij dinsdag een eerste terugkoppeling gegeven aan de fractievoorzitters. De heer Baas doet een verkenning naar de ontstane situatie in de gemeente Smallingerland, nadat de PvdA uit de coalitie is gestapt. De verkennende opdracht bestaat uit drie verschillende fasen. In de opdracht is opgenomen dat na het afronden van elke fase er een terugkoppeling plaats vindt aan de fractievoorzitters.

In de eerste fase heeft hij gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de fracties om de ontstane situatie inzichtelijk te krijgen. Na dinsdag is de tweede fase gestart die in het teken staat van het zoeken naar oplossingsrichtingen. De opdracht van Baas wordt afgerond met het verkennen van de mogelijkheden om invulling te geven aan het dagelijks bestuur in Smallingerland.

Na deze laatste fase presenteert hij de uitkomsten van zijn verkennersopdracht aan de gemeenteraad. In eerste instantie was het streven om deze uitkomsten op 7 februari a.s. aan te bieden aan de gemeenteraad. Burgemeester Jan Rijpstra: "Zoals ik al eerder met de gemeenteraad heb gedeeld voel ik de urgentie om dit proces snel af te ronden, met name gelet op de majeure opgaven waar de gemeente Smallingerland voor staat. Desondanks moet het verkenningsproces zorgvuldig worden uitgevoerd." Omdat het zorgvuldig verloop van het proces voorop staat is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de uitkomsten van de verkenning gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.