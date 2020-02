Asieljongeren goed voorbereid naar buitenland

DRACHTEN - Uitgeprocedeerde asieljongeren uit Drachten vertrekken vaak goed voorbereid naar het buitenland, met name Zweden en Engeland. De asielzoekers zijn uiterst zelfredzaam en komen met name uit landen als Afghanistan, Guinee en Marokko. Ze vragen in Nederland asiel aan, zijn uitgeprocedeerd en vertrekken vervolgens vlak voordat ze achttien jaar worden.

De feiten kwamen naar voren naar aanleiding van vragen van CDA-raadslid Karin van der Velde-Ronda, die zich zorgen maakte over de verdwenen jongeren uit het asielzoekerscentrum in Drachten. Wethouder Piet de Ruiter vertelde dat het volgens het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om 129 jongens gaat. In Drachten worden geen meisjes opgevangen.