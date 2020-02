Onveilige verkeerssituatie ONB Drachten aangepakt

DRACHTEN - De verkeerssituatie bij de ingang van het sportterrein van voetbalvereniging "Op-Nij-Bigoun” (ONB) in Drachten wordt aangepakt. Het ontbreken van wegmarkering en voldoende lichtmasten wordt door gebruikers als onveilig ervaren. Vooral de overstekende jeugd heeft in het donker en bij slecht weer problemen, aldus raadslid Dinie Mulder van de PvdA in Smallingerland. Ze stelde raadsvragen naar aanleiding van een werkbezoek aan de voetbalclub.

Wethouder Rob Bakker kon haar geruststellen. ONB had zelf inmiddels ook al bij de gemeente aangeklopt. Binnenkort wordt de situatie besproken en aan de hand daarvan passende maatregelen getroffen. "Daar moet wel het nodige gebeuren. We werken aan een oplossing", aldus Bakker.