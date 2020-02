PvdA: meer ruchtbaarheid parkeren na bonnenregen

Publicatie: wo 05 februari 2020 19.24 uur

DRACHTEN - Een bonnenregen voor foutparkeerders in Drachten is volgens de PvdA in Smallingerland mede het gevolg van onvoldoende voorlichting. Sinds de jaarwisseling moeten automobilisten in het centrum tot 21.00 uur in plaats van 18.00 uur betalen. Bezoekers van met name horecagelegenheid waren daar niet van op de hoogte.

PvdA-raadslid Dinie Mulder was zo verbaasd dat ze het college van burgemeester en wethouders een trits vragen stelde: of de gemeente de mensen wel voldoende had geïnformeerd, of een waarschuwing niet beter was geweest en of de gastvrijheid van de gemeente niet in het geding kwam.

Wethouder Rob Bakker vertelde dat eigenaren van restaurants hun klanten ook kunnen informeren over het nieuwe parkeerbeleid in Drachten. De gemeente heeft de maatregelen in allerlei media bekend gemaakt. Volgens hem is er geen beginnen aan om in de beginperiode te waarschuwen, omdat horecabezoekers niet elke week komen. Posters rond de parkeerterrein en in winkels ophangen gebeurt ook niet. "We hebben genoeg gecommuniceerd."