Sneker brugleuning krijgt tweede leven in Oudwoude

Publicatie: wo 05 februari 2020 17.49 uur

OUDWOUDE - Een stalen constructie, die ooit dienst deed als leuning van een fietsbrug over de Slûpfeart in Sneek, krijgt een tweede leven bij Oudwoude. Het staal wordt opnieuw als leuning gebruikt, nu voor de vernieuwde verkeersbrug in de Wâlddyk.

De gemeente Noardeast-Fryslân kwam de leuning op het spoor dankzij aannemer Koninklijke Oosterhof Holman. Die wist dat de stalen constructie al sinds de zomer van 2017 was opgeslagen op de werf van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De brug bij Oudwoude krijgt een 'redesign'. Dit betekent dat er bij het ontwerp rekening is gehouden met het hergebruik van bouwmaterialen. Zo vernieuwt de aannemer de slechte stukken van het brugdek, maar blijft de fundering van de voormalige brug in stand.

Bruggenbank

Na het project bij Oudwoude is er nog 85 meter aan leuning over. Dit restant biedt Noardeast-Fryslân binnenkort aan op de bruggenbank.nl. Dit is een soort Marktplaats voor bruggen en onderdelen. Het platform is vorig jaar door Ophen Ingenieurs, Royal Haskoning DHV, Koninklijke Oosterhof Holman en Machinefabriek Rusthoven gestart om hergebruik te stimuleren.