Plan voor topsport-bad Drachten vrijwel klaar

Publicatie: wo 05 februari 2020 17.32 uur

DRACHTEN - Het plan voor het nieuwe topsport-zwembad in Drachten is nagenoeg klaar. Als de gemeenteraad van Smallingerland in april akkoord gaat, dan kan voor 1 mei 2020 de subsidieaanvraag naar de provincie. Daarmee kan een provinciale bijdrage van tien miljoen worden veiliggesteld. De gemeente heeft eenzelfde bedrag gereserveerd. Van sportbonden en andere partijen worden de komende weken nog toezeggingen verwacht.

Terwijl burgemeester en wethouders op de achtergrond hard aan de nieuwbouwplannen werken, was er voor de gemeenteraadsleden veel onduidelijkheid over de voortgang. Haast is volgens Karin van der Velde-Ronda (CDA) geboden, omdat anders de kans op de provinciale subsidie zou zijn verkeken. Samen met D66 en Smallingerlands Belang kwam ze met een motie, waarin de drie partijen druk op de ketel zetten. "We schrokken ervan dat gedeputeerde Sander de Rouwe problemen met het tempo van werken in Smallingerland heeft", zei ze. Drie jaar geleden zette Smallingerland de eerste stappen richting plannen voor de renovatie van het huidige bad of nieuwbouw.

Het standpunt kreeg steun van de andere raadsfracties. "Dit is ons uit het hart gegrepen. We hebben al vaker onze zorg uitgesproken over het feit dat voorstellen traag onze kant op komen", reageerde fractievoorzitter Jouke de Jong van de ChristenUnie. Hij bespeurde in de motie een vleug van wantrouwen richting burgemeester en wethouders. Volgens het CDA is dat niet zo bedoeld, maar als de subsidieaanvraag op 1 mei 2020 nog niet op de mat van het provinciehuis ligt, dan komt er wel een motie van wantrouwen, aldus Van der Velde-Ronda.

Wethouder Sipke Hoekstra zag de raadsbreed gesteunde aanmaning tot spoed als een steun in de rug van het college om vooral op tijd tot besluitvorming te komen. De gemeente heeft in december en januari nog uitgebreid met de provincie over het topsport-zwembad gesproken. Ook andere partijen, zoals de sportbonden, praten in dat proces mee. Hoekstra vertelde dat tijdens een vergadering op 9 maart de gemeenteraadsleden worden geïnformeerd. De besluitvorming kan dan in april plaatsvinden. Het voorstel zelf is naar zijn zeggen 'op een haar na gevild'.

ELP-woordvoerder Yntze Hoekstra toonde ook grote zorgen over de trage gang van zaken. Hij hield wethouder Hoekstra voor dat de raadsleden zich een deugdelijk oordeel over het zwembadvoorstel moeten kunnen vormen. "Als het voorstel komt, dan staan we eind april met de rug tegen de muur. We laten niet toe dat we door tijdsdruk het voorstel er doorheen moeten jassen."