De Passie Burgum wordt gehouden op 5 april

Publicatie: wo 05 februari 2020 16.51 uur

BURGUM - Op 5 april 2020 komt de Passie Burgum terug. Achter de schermen wordt er inmiddels hard gewerkt. Wekelijks wordt er door de (hoofdrol)spelers, figuranten, koorleden en muzikanten gerepeteerd, onder leiding van regisseur Evert Rijpma en muzikaal leider Wim Dijkstra.

"De Passie Burgum is een prachtig mooi evenement in Burgum op de zondag voor Pasen, waarin we in de buitenlucht op verschillende locaties het lijdensverhaal van Jezus Christus uitspelen. Een prachtige manier om gezamenlijk als kerken van Burgum naar buiten te treden met deze alleroude boodschap van liefde, eenzaamheid en hoop", vertelt Henk-Jan de Groot, predikant en tevens scriptschrijver van de Passie Burgum 2020.

Na het overweldigende succes van 2016 is er in deze editie gekozen voor drie betere zichtlocaties met een verhoogd toneel en een kortere route. De Passie Burgum start om 19.30 uur op de Markt (locatie 1). De eerste scène speelt zich af in Kapernaüm, de plaats waar Jezus destijds woonde. Daar waar hij mensen liefde gaf en op de been hielp. Hij vervolgt zijn weg van Kapernaüm naar Jeruzalem, de weg van het lijden. Gezamenlijk loopt het publiek achter een verlicht kruis richting de Kruiskerk (locatie 2) en vervolgens naar Glinstra State (locatie 3). Jezus viert zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen, wordt gearresteerd en u ziet de verloochening van Petrus. Op de Markt (locatie 4) eindigt het verhaal met een indrukwekkende slotscène.

"We kunnen opnieuw een spektakel verwachten! We hebben een prachtig script met bekende liederen. Er doen veel bekenden uit het dorp mee, die gezamenlijk een mooi spel zullen laten zien op de verschillende locaties" aldus Evert Rijpma, regisseur.

Wilt u ook meehelpen bij de Passie Burgum 2020? De organisatie is nog op zoek naar verkeersregelaars, parkeerwachten en kruisdragers. Op de website www.depassieburgum.nl vindt u alle informatie.