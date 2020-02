Smallingerland: energielening beperken tot isolatie

Publicatie: wo 05 februari 2020 16.46 uur

DRACHTEN - Smallingerland bekijkt nog of subsidie voor verduurzamen van woningen alleen wordt beperkt tot het isoleren ervan. Een deel van de gemeenteraad pleitte daarvoor. De kosten voor bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen zouden dan voor eigen rekening van de aanvrager moeten komen. Woningeigenaren van voormalige huurwoningen kunnen straks bij de gemeente goedkoop een lening afsluiten.

De keus voor het treffen van isolatiemaatregelen wordt ingegeven door het positieve effect ervan. Het rendement is groot en bewoners kunnen daarmee het snelst hun geld terugverdienen, aldus de voorstanders van dat standpunt. Meine Hofman van Smallingerlands Belang pleit ervoor om het volledige budget van 500.000 euro aan leningen uitsluitend daarvoor beschikbaar te stellen.

Andere partijen willen de subsidieregeling ook voor bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen openstellen. Als burgers met behulp van een lening energiemaatregelen treffen, dan ,,krijgt de lokale economie een enorme boost’’, verwacht Piet Lesterhuis van GroenLinks. Hij ziet een hoop voordelen in de voorgestelde mogelijkheid om tegen een rente van 1,5 procent en een looptijd van vijftien jaar te lenen. ,,Het is een goeie methode om burgers te helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Veel huishoudens kunnen dan de cirkel van stijgende energiekosten doorbreken.’’

De belangstelling in Smallingerland voor het afsluiten van een lening is groot, verwacht Lesterhuis. Reden voor GroenLinks en D66 om een motie in te dienen, waarin gevraagd wordt om nieuw overleg in het geval de pot van 500.000 euro te klein is voor het verstrekken van leningen. Niet alle raadsleden vinden dat nodig.