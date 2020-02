Hulp bij belastingaangifte in Tytsjerksteradiel

Publicatie: wo 05 februari 2020 11.27 uur

BURGUM - De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+-ers (met AOW en klein pensioen) uit Tytsjerksteradiel ook dit jaar weer hulp bij het invullen van hun belastingaangifte.

Deskundige vrijwilligers zitten op onderstaande data klaar om samen met u de belastingaangifte te regelen. Er wordt alleen op afspraak gewerkt. Om een afspraak te maken, kunt u op maandag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met KEaRN, telefoonnummer 0511-465200.

In Burgum, locatie Glinstra State, Schoolstraat 83

Data: dinsdag 3, 10, 17, 24 maart van 09.00-12.00 uur.

In Oentsjerk, locatie Heemstra State, Frisiastate 23

Data: dinsdag 3, 10, 17, 24 maart van 09.00-12.00 uur.

Belangrijk: neem uw DigiD en uw wachtwoord of uw machtingscode mee. Invullen kan alleen nog met een DigiD of machtingscode, die u ontvangen heeft van de belastingdienst. De aangifte via internet wordt ter plaatse verzorgd.

De kosten voor deze service bedragen 10 euro (contant). Het is niet mogelijk om te pinnen.