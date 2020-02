Nestkastjes in strijd tegen eikenprocessierups

Publicatie: di 04 februari 2020 18.00 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen zet in februari duizend nestkastjes in om meer koolmezen, pimpelmezen en andere soorten vogels aan te trekken. Deze vogels zijn nuttig in de strijd tegen de eikenprocessierups.

De gemeente heeft met de actie uitvoering aan de motie van de FNP en GroenLinks die vorig jaar werd aangenomen. Wethouder Max de Haan: "Door nu te investeren in natuurlijke vijanden, zoals het ophangen van nestkasten, ontstaat er een gezond ecosysteem, waarbij de eikenprocessierups niet de overhand krijgt. We hopen dat door deze maatregelen de overlast de komende jaren sterk wordt verminderd."

Werknemers van houtwerkplaats De Klamp en stichting MOA uit Surhuisterveen maakten duizend nestkastjes voor de gemeente. Er zijn 500 nestkastjes beschikbaar voor inwoners in Achtkarspelen, zolang de voorraad strekt. Inwoners die een nestkastje willen ophangen in hun tuin, kunnen zich aanmelden op www.achtkarspelen.nl/biodivers. Inwoners die een nestkastje krijgen wordt gevraagd bij te houden of het nestkastje in het voorjaar wordt bewoond en door welke vogelsoort.

De overige 500 nestkastjes worden geplaatst op eiken die de gemeente in beheer heeft en gemonitord door de plaatselijke vogelwacht.