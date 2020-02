Steekpartij Dokkum was om wiet en Gucci t-shirt

Publicatie: di 04 februari 2020 15.17 uur

LEEUWARDEN - De 23-jarige Leeuwarder die op zaterdag 19 oktober in Dokkum werd gestoken met een mes, is beroofd van een Gucci t-shirt en wiet. Volgens de dagvaarding is dat het verwijt dat het Openbaar Ministerie (OM) een viertal verdachten maakt. Drie dagen na het incident werden drie verdachten aangehouden: twee Dokkumers van 19 en 21 jaar en een 17-jarige Leeuwarder.

Achter gesloten deuren

Dinsdag bleek tijdens een zogeheten pro forma-zitting dat er een vierde verdachte is, minderjarig en afkomstig uit Leeuwarden. De pro forma-zittingen van de twee minderjarigen vonden achter gesloten deuren plaats. De zittingen van de meerderjarigen waren openbaar, zij waren beide niet naar de rechtbank gekomen.

Onderzoek afgerond

Het onderzoek is volgens officier van justitie Bas Rademacher nagenoeg afgerond. Er moet nog één getuige gehoord worden. De zaken staan voor 9 april op de agenda van de rechtbank. De zaken van de minderjarigen zullen ‘s ochtends om 9 uur en ‘s middags om 2 uur worden behandeld. Tussendoor wil de rechtbank de zaken van de twee meerderjarigen tegelijkertijd behandelen.

PIJ-maatregel

Het is nog niet zeker of dat zal lukken in de zaak van de 21-jarige Dokkumer. Volgens een psycholoog moet de Dokkumer behandeld worden. Het is even de vraag in welke vorm dat gegoten moet worden: middels een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of dat de zogenoemde PIJ-maatregel (jeugd-tbs) toegepast moet worden. De Dokkumer zal in ieder geval nog psychiatrisch onderzocht moeten worden.

Mes in de borst gesneden

Het slachtoffer is ‘s avonds tussen 20.45 uur en 21.10 uur in de buurt van de Aalsumerpoort beroofd. Hij is geslagen en met een mes in de borst gesneden. De gewonde man liep bij een café in de Grote Breedstraat naar binnen. Hij gaf aan dat hij was gestoken door twee blanke jongens met zwarte hoody's. De Leeuwarder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.