Fiets gestolen bij sportzaal in Dokkum

Publicatie: di 04 februari 2020 13.09 uur

DOKKUM - Een Batavus Mambo fiets is maandagavond gestolen in Dokkum. De fiets stond geparkeerd bij de sportzaal aan de Kapellaan in Dokkum.

Het gaat om een matzwarte Batavus mambo fiets met een zwart ossenkopstuur erop. De frame-hoogte is 61 cm.

Voor de eerlijke vinder ligt er een beloning van 50 euro klaar. Klik hier voor meer informatie.