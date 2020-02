Brandstichters gepakt in Drachten

Publicatie: ma 03 februari 2020 22.04 uur

DRACHTEN - Twee brandstichters zijn maandagavond door de politie opgepakt. Na vele coniferen- en containerbranden, waren agenten ook deze avond opnieuw (onopvallend) op pad gegaan in Drachten. In de wijk de Wiken kwam een brandmelding waarna onopvallende agenten direct werden ingezet, samen met opvallende eenheden.

De jeugd ging er bij het opmerken van bekijks vandoor op de fiets. Een koppel agenten op de fiets, zetten in samenwerking met meerdere voertuigen een georganiseerde klopjacht in, waarna een jongen nabij de moskee werd aangehouden. Een andere jongen kon op de Langewyk worden aangehouden door agenten in burger. E?n andere jongen wist te ontkomen aan de politie.

De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden. Of de verdachten ook de daders zijn van de eerdere branden, is nog niet bekend.

