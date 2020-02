Iris van Houten ontvangt de eerste Jeugdpenning

Publicatie: ma 03 februari 2020 16.42 uur

GORREDIJK - De 16-jarige ijshockeyster Iris van Houten won op 15 januari 2020 een gouden medaille tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen in het Zwitserse Lausanne. Vanwege deze uitzonderlijke prestatie ontving Iris maandag de Jeugdpenning van Opsterland. De huldiging vond plaats op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk.

Iris ontving de eerste Jeugdpenning van gemeente Opsterland. "Iris is een prachtige vertegenwoordigster van de Opsterlandse jeugd. Ze heeft een geweldige Olympische sportprestatie geleverd en we eren dat met het uitreiken van de eerste Jeugdpenning op haar school. Iris gaat deel uitmaken van een groep jongeren uit Opsterland die iets bijzonders presteren en zich onderscheiden; we hopen de komende tijd meer jongeren te gaan eren met de Jeugdpenning. Het moet een groep jongeren worden die als het gezicht van jong Opsterland fungeert", aldus burgemeester Ellen van Selm.

Iris van Houten woont in Beetsterzwaag en is verdedigster van UNIS Flyers en het nationale jeugdteam. Zij werd eerste op het ijshockeytoernooi (3 tegen 3) tijdens de Olympische jeugdwinterspelen 2020 in het Zwitserse Lausanne. Aan het jeugd-olympische ijshockeytoernooi deden acht meisjesteams mee.

