Ureterper overleden als gevolg van ongeval in Leek

Publicatie: ma 03 februari 2020 13.29 uur

URETERP - Een 20-jarige man uit Ureterp is overleden als gevolg van een ernstig ongeval dat vorige week plaatsvond op de A7 bij Leek. Op de snelweg tussen Leek en Hoogkerk kwamen donderdagochtend een betonmixer en een bestelbus met elkaar in botsing. De man uit Ureterp is als gevolg van zijn verwondingen later overleden.

Bij het ongeval reed het slachtoffer door nog onbekende reden achterop een betonwagen welke vervolgens over de vangrail heen reed en op de tegengestelde rijbaan tot stilstand kwam.