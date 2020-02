Brandstichting aan de Ring in Drachten

Publicatie: ma 03 februari 2020 10.37 uur

DRACHTEN - Voor de derde keer binnen zes uren was het zondagnacht raak als het gaat om brandstichting. De laatste keer was om 4.45 uur aan de Ringweg in Drachten.

De brandweer van Drachten opgeroepen voor een containerbrand. Bij de Aldi stond een container flink te roken. De brandweer heeft ter plaatse de container vol water gegooid en kon daarna weer terug naar hun post.

Afgelopen zaterdag was dezelfde container ook al het doelwit van brandstichting. Naast de container is ook een coniferenhaag aan de Berglaan zaterdag- en zondagnacht tot twee keer aantoe in brand gestoken

FOTONIEUWS