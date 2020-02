Derde keer brand in zelfde conifeer

Publicatie: ma 03 februari 2020 03.14 uur

DRACHTEN - De conifeer die zondag rond 23.00 uur in brand was gestoken was een paar uur later weer doelwit van brandstichting. Daarom stond rond 02.45 de brandweer van Drachten weer te blussen aan de Berglaan.

Op 26 januari stond deze conifeer ook al in brand. Deze keer was het raak vlak naast een tuinhuisje. Het is niet bekend of dezelfde twee jongens die maandagavond zijn gespot bij de Berglaan weer zijn gezien.