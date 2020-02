Toch weer coniferenbrand in Drachten

Publicatie: zo 02 februari 2020 23.30 uur

DRACHTEN - In Drachten stond zondag even na 23.00 uur wederom een conifeer in brand. En dat ondanks dat een week geleden twee verdachten zijn aangehouden voor brandstichting. Het is op dit moment niet bekend of die twee verdachten alweer op vrije voet zijn.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Aan de Berglaan stond een conifeer in de buurt van een tuinhuisje in brand. In deze zelfde conifeer was eerder ook al brandgesticht. Omstanders hebben twee jongens weg zien rennen in de richting van het ziekenhuis.