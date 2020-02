6e Winterfiets Elfstedentocht door Dokkum

Publicatie: zo 02 februari 2020 17.50 uur

DOKKUM - Zondag werd de 6e editie van de winterfiets elfstedentocht gehouden. Zo'n 1.200 deelnemers vertrokken 's morgens vanuit Leeuwarden.

De deelnemers konden kiezen uit drie afstanden. De routes van 140 en 200 kilometer gingen via Dokkum. In Dokkum was bij hotel De Posthoorn een stempelpost ingericht, waar een dikke 1.000 deelnemers een knipje in hun stempelkaart moeten halen.

Na Dokkum moesten de deelnemers nog een kleine 30 kilometer afleggen om dan te finishen bij de Bonkevaart in Leeuwarden.

Het evenement, dat in 2015 als eenmalig evenement met 500 startplaatsen werd georganiseerd, werd dit jaar voor de zesde maal gehouden.

