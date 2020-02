Auto rijdt groep meisjes aan bij Husternoard

Publicatie: zo 02 februari 2020 00.13 uur

OUDWOUDE -

Op de Hústernoard zijn zaterdagavond twee meisjes aangereden door een auto. De meisjes die meededen met de Hunted Dropping liepen in een groep met zeven meiden en hun begeleider op de Hústernoard.

Terwijl iemand van de organisatie een oogje in het zeil hield langs de route hoorde hij een klap en bleek dat er twee meisjes in de berm waren geraakt door een auto. Een ambulance en politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Na onderzoek door het ambulancepersoneel zijn de twee gewonde meisjes naar het ziekenhuis in Drachten gebracht. De auto raakte beschadigd door de aanrijding.