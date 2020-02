Kollumerzwaagster komt om bij ongeval in Duitsland

Publicatie: za 01 februari 2020 16.54 uur

KOLLUMERZWAAG - Een 23-jarige man uit Kollumerzwaag is vrijdagnacht om het leven gekomen op de A99 in Duitsland.

Het slachtoffer reed rond 1.50 uur samen met een bijrijder over de ring van München richting Neurenberg. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder met zijn Chevrolet van de weg. De auto botste tegen de vangrail en kantelde vervolgens op de andere rijbaan. De auto kwam op het dak tot stilstand. Een 33-jarige Duitse automobilist die daar reed, kon het voertuig niet meer ontwijken en botste er tegenaan.

De bestuurder uit Kollumerzwaag is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De bijrijder is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in München. Ook de bestuurder van het andere voertuig is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.