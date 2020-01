102 km te hard op WÃ¢ldwei: 2000 euro boete

102 km te hard op Wâldwei: 2000 euro boete

Publicatie: vr 31 januari 2020 14.47 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige inwoner van Drachten die op 20 december meer dan honderd kilometer te hard reed op de Wâldwei, moet diep in de buidel tasten. Kantonrechter Klaas Bunk veroordeelde de Drachtster vrijdag tot een geldboete van 2050 euro. De man kreeg ook nog een rijontzegging: 9 maanden waarvan 6 voorwaardelijk.

202 kilometer per uur

De politie had de Drachtster ter hoogte van Garyp gelaserd. Er werd een snelheid van 209 kilometer per uur gemeten. Na de gebruikelijke correctie bleef 202 kilometer per uur over, 102 kilometer meer dan de maximumsnelheid op de Wâldwei. Een motoragent moest er nog hard aan trekken om de Mercedes van de Drachtster bij te halen. De man werd in de buurt van zijn woonplaats staande gehouden.

Kerstborrel

Hij bleek ook nog gedronken te hebben, hij kwam van een kerstborrel. Hij blies 410 ug/l, bijna twee keer de toegestane hoeveelheid. Het rijden onder invloed is een misdrijf, in tegenstelling tot te hard rijden wat voor de wet een overtreding is. De man zal zich te zijner tijd nog bij de politierechter moeten verantwoorden omdat hij met teveel drank op achter het stuur was gestapt.

'Stom' geweest

De Drachtster raakte meteen zijn rijbewijs kwijt. Dat viel hem zwaar. Hij heeft geprobeerd het roze pasje tussentijds terug te krijgen, maar dat slaagde niet. Over het - veel - te harde rijden zei hij dat hij ‘stom’ was geweest. Hij zou niet op de teller hebben gekeken, tot de motoragent voor hem reed. "Dit doe ik anders nooit. Ik heb verschrikkelijk veel spijt, ik schaam me dood." "Dat had u zich op 20 december moeten realiseren", reageerde de rechter.

Geen goede verklaring

De man zei dat hij zelfs in Duitsland, waar de maximumsnelheid op sommige wegen onbeperkt is, nooit harder dan 170 rijdt. "Ik ben geen notoire hardrijder, ik vind het gewoon eng", zei hij. De Drachtster veronderstelde dat de grenzen waren vervaagd doordat hij een paar biertjes had genomen. De rechter maakte zich zorgen. "Omdat u eigenlijk geen goede verklaring hebt voor het rijden met zo’n hoge snelheid". Bunk bepaalde dat de man de boete in vijf maandelijkse termijnen van 410 euro mag betalen.