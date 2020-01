Beveiliger tegen het hoofd getrapt: 1/2 jaar cel

Publicatie: vr 31 januari 2020 14.01 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van Lippenhuizen die eind mei vorig jaar op het Oldtimer Festival in Hoornsterzwaag een beveiliger tegen het hoofd trapte, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een half cel plus een half jaar voorwaardelijk. De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van een jaar. De rechtbank liet meewegen dat de man recentelijk niet met politie en Justitie in aanraking is gekomen.

Geen bier meegenomen

De Lippenhuister had, samen met nog iemand, de beveiliger geslagen en tegen het hoofd geschopt. De beveiliger werd mishandeld toen hij de verdachte naar buiten wilde begeleiden. De Lippenhuister had een jongen die geen bier voor hem had meegenomen een klap tegen het hoofd gegeven.

‘Met gestrekt been’ tegen het hoofd getrapt

Er ontstond een schermutseling, waarbij de beveiliger op de grond terechtkwam. Volgens een getuige trapte de Lippenhuister de beveiliger ‘met gestrekt been’ tegen het hoofd. De man droeg werkschoenen met harde neuzen. Het slachtoffer had meerdere gekneusde ribben, een paar losse tanden en hoofdwonden opgelopen. De man is een tijdlang arbeidsongeschikt geweest.

20 tot 30 biertjes gedronken

De Lippenhuister had veel gedronken, 20 tot 30 biertjes schatte hij naderhand. Hij kon zich niets van het voorval herinneren. Behalve dat hij een alcoholverbod van drie jaar kreeg – de duur van de proeftijd – bepaalde de rechtbank dat hij een training moet volgen over de relatie tussen alcohol en geweld. Hij moet aan de beveiliger 2000 euro smartengeld betalen en ruim 2600 euro voor andere kosten. De man had een schadevergoeding van bijna 12.000 euro ingediend. Als hij het hele bedrag op de Lippenhuister wil verhalen, zal hij zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden.