Miljardair zijn is een ziekteverschijnsel!

Publicatie: vr 31 januari 2020 12.55 uur

LEEUWARDEN - Laten we dit artikel maar eens beginnen met het feit dat alle miljardairs op onze wereld momenteel meer rijkdom kennen dan 4,6 miljard mensen bij elkaar, oftewel 60% van de wereldbevolking!

?Volgens de liefdadigheidsorganisatie Oxfam is het aantal miljardairs in tien jaar verdubbeld, terwijl de inkomens- en rijkdomongelijkheid alsook evenredig is toegenomen.

Een interessant feitje is daarnaast deze: de rijkste 22 mannen ter wereld (waaronder Jeff Bezos en Bill Gates) bezitten meer rijkdommen dan alle vrouwen in Afrika tezamen.

In een interview met de Oxfam America beleidsdirecteur Gawain Kripke, zei hij: “Elke twee dagen wordt een miljardair gecreëerd. Is dat een teken van gezondheid of ziekte? Hij voegde er vervolgens aan toe: “We denken dat het een ziekteverschijnsel is.”

Een aardige ziekte

Een wel heel aardige ziekte denk ik dan persoonlijk, want wie zou nou niet als Dagobert Duck iedere dag als een gelukkige miljardair in het geld willen zwemmen?

Een biljoentje is echter wel heel veel geld te noemen. Ietsje minder is dan ook wel genoeg om mij behoorlijk happy te maken!

Zou jij ook niet stiekem, zonder al teveel geld om mee te beginnen, een miljardair in Nederland willen worden? Het is mogelijk hoor!

En natuurlijk is het gemakkelijker om miljonair te worden dan een miljardair. Maar met voldoende tijd, geduld en discipline, is het iets dat voor bijna iedereen haalbaar is. Met een beetje mazzel uiteraard...

Geld verdubbelen of verdrievoudigen

Geld maakt veel dingen mogelijk. Maar de juiste investeringen ook! Je kan investeren in goud, vastgoed, aandelen, beleggingsobligaties, cryptocurrency, forex,.. Alles heeft potentieel wanneer je jezelf een expert maakt in het topic.

Stinkend rijk

En wat ga jij dan doen wanneer je lekker stinkend rijk bent geworden? Misschien lekker verfrissend een duik nemen op een verre locatie? Want volgens een onderzoek investeren de ultrarich veel geld in reizen als een manier om fijn met hun rijkdom te pronken

Dat kan uiteraard allerlei soorten trips omvatten, van sabbaticals tot korte vakanties. Volgens het luxe reisbureau ‘Original Travel’ zoeken veel miljardairs avontuur, van Rwanda tot Bhutan.

Terwijl het ongerepte Bhutan ideaal is voor de avontuurlijke luxe reiziger, want het land is een ideale locatie voor trekking, is Rwanda de ultieme bestemming als het gaat om de wilde natuur en dieren.

Met drie nationale parken is Rwanda wellicht eveneens de laatste perfecte plek om berggorilla’s in het wild te zien. Dan kan je zelf aanschouwen hoe fijn het is om als primaat op deze aardbol te verblijven, zonder geld in je broekzak te hebben...

Het geluk van geld

Geld maakt niet gelukkig zegt men wel eens. Maar geld kan wel tot op een bepaalde hoogte geluk kopen. Angus Deaton van de Pruseton University ontdekte samen met Daniel Kahneman dat alhoewel de rijken een positiever gevoel over hun leven hebben, er wellicht geen direct verband bestaat tussen rijkdom en een tevreden dagelijkse emotionele toestand.

Zij claimen idem dito dat inkomen misschien geen geluk, maar wel tevredenheid kan kopen en dat gebrek aan inkomen een negatief effect op beide heeft.

Hey miljonairsclub, houd ook even een plaatsje vrij op één van die ligbedden naast het geldzwembad. Ik ben onderweg!