Wethouder Trompetter (PvdA) stapt op

Publicatie: vr 31 januari 2020 12.31 uur

DRACHTEN - De PvdA in de gemeente Smallingerland heeft het vertrouwen opgezegd in de ELP. Voor de gemeenteraad van Smallingerland betekent dit dat de coalitie op dit moment niet in de huidige samenstelling verder kan gaan. Bovendien heeft PvdA-wethouder Cor Trompetter naar aanleiding hiervan vrijdag zijn ontslag aangeboden. In overleg met het college heeft de burgemeester gevraagd aan de heer Trompetter om zijn werkzaamheden vooralsnog voort te zetten. Daarmee is hij akkoord gegaan.

De PvdA en het college benadrukken dat de samenwerking binnen het college uitstekend is en er geen conflict is binnen het college.

De gemeente staat voor grote opgaven. Het is daarom van belang dat men op korte termijn tot een oplossing komt. De burgemeester gaat binnenkort met alle fractievoorzitters in overleg.